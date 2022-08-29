كلاس: مبروك مجدداً لأبطال لبنان في كرة السلة

هنأ وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس “أبطال لبنان في كرة السلة”، وقال في بيان: “مبروك مجدداً لأبطال لبنان في كرة السلة، شبابنا وضعوا المجد بالسلة، وحققوا انتصارا كبيرا يعتز به لبنان”.

أضاف: “منتخب كرة السلة دائما إلى القمة، فانتصاركم أعاد الفرحة للبنانيين. باسم وزارة الشباب والرياضة، أرفع لكم أجمل التهاني، راجيا لكم تحقيق النصر الأكبر، المجد بين أياديكم، وبفضلكم عاد لبنان يبتسم”.

هذا وقد تأهل منتخب لبنان للرجال في كرة السلة لنهائيات بطولة العالم التي تستضيفها خمسة مدن السنة المقبلة في الفيليبين واليابان واندونيسيا، بفوزه على مضيفه المنتخب الهندي 95 – 63 (الاشواط 27 – 17، 49 – 29، 71 – 42، 95 – 63) في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في ختام النافذة الرابعة.

وهذه المرة الرابعة يتأهل فيها لبنان لنهائيات بطولة العالم بعد 2002 و 2006 و 2010، علنا انه شارك في النهائيات الاخيرة ببطاقة دعوة خاصة “وايلد كارد”، بعدما سبق له التأهل مرتين من بوابة بطولة آسيا في 2001 و 2005، وقد حل وصيفا للصين وقتذاك في شانغهاي والدوحة على التوالي، قبل تغيير نظام التأهل لبطولة العالم.