الخميس 26 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 19 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كلاس: من الأخطر "الثلث المعطّل" أم "الوزير المعطّل"؟!

منذ 16 دقيقة
وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

A A A
طباعة المقال

اعتبر وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس أنّ مشاركته في جلسة مجلس الوزراء هي في أساسيات التزاماته بالمسؤولية الدستورية وواجباته الوطنية  واستجابته لمصالح الناس، بعيداً عن المواقف والاجتهادات السياسية.

تساءل كلاّس: “أيُّهما أخطر على الممارسة الديمقراطية الحكومة، الثلث المُعطِّل أو الوزير المُعطِّل”؟

فيما اعتبر ان عدم اعتماد صيغة تواقيع (الاربعة و عشرين وزيراً ) وعلى صيغة (المراسيم الجوَّالة) في حالة تصريف الاعمال وشغور رئاسة الجمهورية، هي أنه في وضعية حكومة من ٢٤ وزيرًا وفي حالة دستورية عادية، يكون (الثلث المعطّل) ثمانية وزراء، أما في وضعية الحكومة الحالية وبصيغة تصريف الأعمال فسيكون بإمكان كل وزير أن يكون وزيراً مُعطِّلا، إضافة الى أن فلسفة المشاركة الحضورية في الجلسة، هي في عملية النقاش التفاعلي بين اعضاء الحكومة والتي على اساسها يتم اتخاذ القرارات إما بالاجماع أو بالأكثرية. وهذا ما ينتفي في حالة المراسيم الجوّالة، التي كانت تحصل إستثنائياً وفي ظروف قاهرة وبمواد محددة، وهذا ما لا ينطبق على واقع الحال.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول على "صيرفة"؟
    وضاح الصادق ومارك ضو ينضمان إلى النواب المعتصمين
    "صوت بيروت انترناشونال" يواكب اعتصام النواب داخل البرلمان.. ما آخر المستجدات؟
    تحركات احتجاجية في صيدا
    رقعة الاحتجاجات تتوسّع.. تغطية من "صوت بيروت انترناشونال" لتحرّكات صيدا

    الأكثر قراءة

    كمال حايك
    بعد إقرار السلفة.. كم ساعة سيحصل اللبنانيّون على الكهرباء؟
    فضيحة في صناعة اللبنة
    فضيحة خلط اللبنة بـ "الجفصين".. ماذا كشف رئيس نقابة الصناعات الغذائية؟
    الدولار والليرة اللبنانية
    لأصحاب القروض السكنية.. ودعوا الـ1500 وتجهزوا للولار!