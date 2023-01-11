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كلاس ناعيًا الحسيني: قامةٌ رحلت

منذ 6 دقائق
وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

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غرّد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، عبر حسابه على “تويتر” ناعيًا الرئيس حسين الحسيني، وقال: “دولة الرئيس حسين الحسيني إلى رحمة الله. كل العزاء لأهل البقاع والعائلة والوطن. قامة رحلت”.

كان رئيس مجلس النواب السابق قد توفي عن عمر ناهز الـ 86 عامًا.

ترأس الحسيني مجلس النواب في لبنان منذ العام 1984 ولغاية 1992 بعد نهاية الحرب الأهلية.

انتخب عضواً في البرلمان منذ عام 1972 عن البقاع في دورات متتالية. وفي العام 2008، أعلن استقالته من مجلس النواب، متوجهاً بجملته الشهيرة: “أمام حقيقة أن السلطة قادرة إذا أرادت وحقيقة أنها حتى الآن لا تريد، أعلن استقالتي من عضوية هذا المجلس”.

لعب الحسيني دوراً كبيراً في التوصل إلى اتفاق الطائف، ما جعل كثيرين يطلقون عليه لقب “عرّاب الطائف”، لا سيما أن العديد من وثائق المداولات والمفاوضات الخاصة بالاتفاق بقيت في عهدته، ولم يكشف عن تفاصيلها كاملة.

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