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كلاس هنّأ المجلس الجديد لنقابة الصحافة: كل التوفيق في مهمة حماية الحريات

منذ ساعة واحدة
وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

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هنّأ وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس “المجلس الجديد لنقابة الصحافة بنتيجة الانتخابات التي حصلت، والتي اكدت الحرص على معنى روح الديمقراطية التي تنتظم العمل النقابي ، خصوصا في هذه الظروف الدقيقة”.

واكد كلاس ان “دعم دور السلطة الرابعة وحماية كيانيتها، هي في اساسيات دعم الحريات وتشجيع حرية التفكير والتعبير”.

وتمنى للنقيب عوني الكعكي ونائبه جورج صولاج، وعضوي مجلس النقابة الدكتور طلال حاطوم واسعد مارون، “كل التوفيق والنجاح في مهمة الدفاع عن الحق وحماية الحريات ونشر ثقافة المعرفة، والحفاظ على كرامة الصحافة وهيبتها كسلطة معرفية ورقابية تخدم الوطن”.

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