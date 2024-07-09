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كلاس يدعو الشباب إلى الانخراط في الجيش والقوى الأمنية.. والسبب؟

9 - يوليو - 2024
وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس

وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس

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علّق وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس على ما يتم تداوله من اقتراح قانون بتمديد سن التقاعد للموظفين، بتصريح اعتبر فيه أن “هذا الاقتراح من شأنه أن يحرم إلادارة التي أمست في مستوى متقدم من العمر من الدم الشبابي الجديد”.

وطالب بـ”ضرورة إيلاء الشباب اللبناني الأهمية القصوى وإتاحة الفرص الوظيفية لهم وخدمة بلدهم من خلال مؤهلاتهم العلمية وقدراتهم التخصصية التي يستفيد منها الخارج”.

وقال: “ان واجب الدولة هو احتضان الشباب والافادة من عطاءاتهم، فلبنان أولى بهم من الخارج، كما ان فتح مجالات التوظيف يحد من نزف الهجرة التي تبتلع شبابنا. وأنا كما أدعو الشباب إلى الانخراط في الجيش والقوى الامنية، أدعوهم إلى المشاركة في اي مباراة يتم الإعلان عنها لقبول الشباب في الادارات الرسمية والمؤسسات العامة” .

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