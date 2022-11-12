كلاس يوجه رسالة الى العاملين والمقاولين في الاعلام

وجه وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، رسالة تحت عنوان “اعلام السكت في عصر الصمت” الى “بعض العاملين والمقاولين في الاعلام اللبناني حصرا”.
وكتب:”إعلامُ السَكْتِ في عَصْرِ الصَّمْت..!
كلام { الفراغ } في الزمن { الشاغر }..!
الى بعض (العاملين) و(المُقاولين) في الإعلام اللبناني حصْراً :
عندما لا تعرفُ
(ماذا) تتكَّلَّمُ ..؟
ولا (لماذا ) تتكلَّمُ ..؟
ولا (كيْفَ ) تتكلَّمُ …؟
ولا ( أيْنَ ) تتكَلَّمُ …؟
ولا (متى ) تتكلّمُ …؟
ولا( إلى مَنْ ) تتكلَّمُ …؟
ولا تقوى على التَعَلُّم
ولا تتجرّأ على التَّكلُّم
إِلْزَمٍ الصَّمْتَ
وإٍحْتَرِفِ السَّكْتَ…
ولا تتكَلَّمْ…!
إِبْتَعٍدْ عنْ ثلاثة كبائر :
لا تتوقَّع
لا تَرْتَقِب
لا تتنبّأ..!
خُذْ فرصةً من {مهنة المتاعب}
و تأكَّد ان الناس هم الذين يتعبون من كلامك وًحضورك و عِظاتِكَ
فلا تُحَلِّلْ
ولا تُعَلِّلْ
و لا تُنَصِّبْ نفسك مُحلِّلا إستراتيجيًا
فلا أَنتَ من الناس أَفْهَم
و لا انت منهم أَعْلَم..!
و متى تعاظمت عليك الأسئلة
و تكاثرت لديك الاسباب
خَفِّفْ الثرثرة
لا تُتْحِفْنا بأَيِّ جواب..!
فقط …إِسْتَأْذِنِ الناسَ
قُلْ لهم: ” قتلني النعاس”
عَجِّلْ أدْخُلْ فِراشَكَ
خَبِّئْ أفكاركَ تحتَ الوِسادة
و عَلِّقْها في عُنُقِ الوطنِ قِلادَة
إِسْتَوْدِعِ صَدْرَكَ كُلَّ كلام
نَمْ ،أَدِرْ ظَهْرَكَ للأيّام
إِصْنَعْ الأوهامَ
هَنْدِسِ الأحْلام
أطفئ النور
أقفلْ جَفنَيْك
أغمِضْ عينيْك
وقُلْ : “على الدُنيا السَّلام ..!
{ إعلامُ السَكْتِ } و { صُراخُ الصمت }
هو أبلغُ كلام
في شغور الزمن
و فراغ الأيام…!
فأصْمُتْ لا تُفكِّرْ
أُسكُتْ لا تُنَظِّرْ
فلا تُعَاتَب ، لا تُسَاءَل ْ
لا تُلاحَقْ ، لا تُلام..!
راجِعْ قلمَك
أضبُطْ فكرَك
حَرِّكْ رأسَك
إِبْلَعْ لِسانَك
تَرَصَّنْ ، تَحَصَّنْ
و تَمَكَّنْ ، تَيَقَّنْ :
ان السُكوتَ عن العَيْبِ أَعَيْبُ مِن كُلِّ الكبائِر
والصَمْتَ على الشَرِّ مَقْتَلَةٌ للضمائِر”.