الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
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"كلامٌ نابٍ بحقّ بكركي وتهديد بسرايا المقاومة".. والرابطة المارونيّة تطلب التحرّك فورًا

منذ 14 ثانية
الرابطة المارونية

الرابطة المارونية

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استنكرت الرابطة المارونية في بيان بشدة “الكلام النابي والخارج عن كل مألوف أخلاقي ووطني الذي صدر عن أحد المواطنين في حق بكركي والطائفة المارونية والعسكريين الذين يقومون بواجباتهم، خلال محاولته منع قوى الأمن الداخلي من تنفيذ حكم قضائي لمخالفة بناء في بلدة كفرقاهل – الكورة، وتهديده بالاستعانة بسرايا المقاومة، مطلقًا الشتائم بطريقة مغرقة بالاستفزاز والتحدي”.

أضاف البيان: “إن الرابطة المارونية إذ تستنكر وتدين هذا التصرف، تطلب من السلطات الأمنية التحرك فورا وإلقاء القبض عليه وإحالته أمام القضاء المختص لينال عقابه، ويكون عبرة لمن تسول له اهانة المقامات الروحية، والطائفة المارونية”.

الرابطة طالبت في بيانها “القيادات اللبنانية تحمّل مسؤوليتها حيال هذا التصرف المشين، خصوصًا في هذا الوضع الدقيق الذي يمر به وطننا، والذي يتطلب مواقف مسؤولة تتصدى لهذه التصرفات بحزم، لأن عدم معالجتها قضائيا كما يجب، قد يتسبب بإحداث تزيد حال عدم الاستقرار التي يمر بها لبنان تفاقمًا. وهو ما نحن في غنى عنه وسط الازمات الخانقة التي تضرب الوطن”.

ختم البيان: “إن الاستهانة بالكرامات وسلوك نهج التحدي مسيء لمشاعر المواطنة ومقتضيات العيش الواحد الذي يجب ألا يعتكر، هو امر مرفوض بشدة وينبغي عدم التساهل معه تحت اي ظرف وعنوان”.

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