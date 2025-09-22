الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟

منذ 42 دقيقة
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز

بعد كلام المبعوث الأميركي توم بارّاك عن محاولات حزب الله إعادة بناء قوته وتحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية، واصفًا الحزب وإيران بالأعداء، علّقت مصادر دبلوماسية غربية معتبرة أن التصريحات تشير إلى تصعيد محتمل في لبنان.

وتأتي هذه التوترات بعد اتهام الحزب بتعزيز قوته العسكرية، وسط معطيات عن مهلة شهر للبنان لإظهار جدية في مسار حصرية السلاح.

كشفت معلومات الـ”MTV”، عن أن “إجتماعًا سيُعقد قريبًا بين المعنيين يخصص لبحث مواقف المبعوث الأميركي توم براك الأخيرة”.

وأشارت المعلومات، إلى أن مواقف براك بُحثت قبل الجلسة وعلى هامشها بين الوزراء ورئيس الحكومة نواف سلام ولكن ليس بشكل رسمي”.

ووفق المعلومات، “فاتح وزير الطاقة جو صدّي رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بكلام باراك عالي السقف تجاه لبنان والحكومة مطالبًا بموقف حكومي، لكن سلام قال له: “ما في لزوم نبحث كلامو هلّق وبعد ما اطّلعنا عليه”.

