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كلام خطير لوزير الداخلية.. مواد خطرة داخل معمل الزوق

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 8:33 مساءً
معمل الزوق الحراري

معمل الزوق الحراري

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كشف وزير الداخلية بسام المولوي وجود مواد خطرة في معمل الزوق التي قد يكون خطرها مشابها لمواد نيترات الأمونيوم التي تسببت بتفجير المرفأ.

وحذّر المولوي من وضع المعمل ومن تداعيات خطرة لوجود هذه المواد، وسلّم مجلس الوزراء ملخّصا حصلت “صوت بيروت” على نسخة منه يعرض معلومات وصورًا حول المواد الخطرة الموجودة في معمل الذوق الحراري.

في السياق، أشار الى ان الوضع خطر ويستوجب اتخاذ خطوات وقائية سريعة.

ويُظهر الكتاب صورا تعرض مواد عدة كهيدروكسيد السوديوم، ومستودع اسيد الهيدروكلاريك ويحتوي على خزان واحد بزنة طن.

كذلك، يذكر الملخّص انه تم تكليف الجيش بحراسة مدخل معمل الذوق.

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