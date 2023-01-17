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كلاّس: المنظمة الفرانكوفونية أصبحت أداة جيدة جدًا للتنمية البشريّة

منذ 47 دقيقة
وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

وزير الشباب والرياضة جورج كلاس

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بحث وزير الشباب والرياضة جورج كلاّس مع ممثّل منظمة الفرنكوفونية الجديد لمنطقة الشرق الأوسط ليفون أميرجانيان، ترافقه مديرة البرامج ثوي هافو، في سبل توطيد العلاقات بين لبنان والمنظمة، خصوصًا في مجاليّ الشباب والرياضة.

كلاّس قال: “إن المنظمة الدولية للفرانكوفونية أصبحت أداة جيدة جدًا للتنمية الأخلاقية والبشرية وهي تعكس التنوع الثقافي والانفتاح والمشاركة”، مؤكداً أنّ “لبنان سيشارك في دورة الألعاب الفرنكوفونية في الكونغو كينشاسا في تموز المقبل من خلال وفد شبابي ورياضي”.

كما استقبل كلاّس النائب أديب عبد المسيح، وبحثا في شؤون عامة وفي أوضاع منطقة الكورة وكيفية تطوير العمل الرياضي والشبابي فيها.

 

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