الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
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كلمة لمنصوري.. وهذا ما سيتطرق إليه

منذ 50 دقيقة
مصرف لبنان

مصرف لبنان

اللواء
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على هامش الاقتراب من موعد دفع رواتب وأجور القطاع العام، أفادت معلومات “اللواء”، أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد في مقر المصرف، يتحدث فيه عن كيفية تعامل المركزي مع عدد من المستحقات الملحة، ومنها رواتب العاملين في القطاع العام بالفريش دولار.

وسيتناول منصوري طريقة عمل المصرف لجهة الشفافية واعطاء ارقام دقيقة، فضلاً عن الموجودات الخارجية لدى المركزي.

وكان منصوري أكد انه على استعداد للتعاون مع الاجهزة القضائية، وتزويدها بكل ما تحتاج اليه، فضلاً عن توفير ما يلزم لجهة رفع السرية، او ما تحتاج اليه الاجهزة الامنية.

ووفق معلومات “اللواء”، سيتناول منصوري الوضع النقدي العام للمصرف المركزي والعلاقة بين المصرف و الدولة، لكنه سيؤكد موقفه بعدم تمويل الدولة من الاحتياطي الإلزامي.

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