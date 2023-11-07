"كلمة مدوّية" مرتقبة.. ورسالةٌ من المرتضى إلى "المثقفين في العالم"!

وصل وزير الثقافة في تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، اليوم إلى باريس، مترئسًا الوفد الرسمي اللبناني المشارك في المؤتمر العام للأونيسكو في دورته الثانية والأربعين.

ويضمّ الوفد كلاًّ من وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ورئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو شوقي ساسين والأمين العام للجنة هبة نشابة والأمين العام المساعد في اللجنة رمزة جابر ومستشار الوزير روني الفا وتمارا الزين الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية فضلاً عن أعضاء من الأمانة العامة للجنة والقائم بالأعمال نديم الصوراتي من بعثة لبنان الدائمة في الأونيسكو.

وقد حاز لبنان شرف تخصيصه بالمقعد رقم واحد في هذه الدورة، وقد جلس فيه المرتضى قبل ظهر اليوم مشاركًا في افتتاح فعاليات المؤتمر.

كما من المنتظر أن تكون للمرتضى كلمة مدوية في المؤتمر نهار الخميس المقبل، وقد مهّد لها بتصريحٍ اعتبر فيه أنه على “المثقفين في العالم، والهيئات الأممية المعنية بالثقافة، أن يرتقوا إلى المسؤولية الأخلاقية والإنسانية التي تفرضها حـرب الإبادة التي تمعن فيها إسرائيل وداعموها ضدّ غزّة وأهلها”.