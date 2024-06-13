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كلودين عون التقت ريزا.. ما هو موضوع البحث؟

منذ 4 دقائق
كلودين عون

كلودين عون

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استقبلت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وتمّ خلال اللقاء استعراض الإطار العام للمساعدات الإنسانية التي تقدّمها منظومة الأمم المتحدة في لبنان في ظل الحرب والوضع الحالي في الجنوب، كما في ظلّ الأزمة الاقتصادية السائدة وأزمة النزوح السوري.

كذلك جرى التباحث في مسار إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وأهمية مواءمة أولويات الخطة مع حاجات الشعب اللبناني في مختلف المناطق في ظلّ الظروف الراهنة، وذلك في إطار محاور القرار الأربعة وهي الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة والإنعاش.

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