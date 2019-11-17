كلودين عون تنتقد باسيل: يستفزّ الناس ويمسّ موقع الرئاسة!

في حديث الى مجلة الافكار، اعتبرت رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” كلودين عون ابنة الرئيس ميشال عون وزوجة العميد النائب شامل روكز، ان رئيس الجمهورية والشعب اللبناني المنتفض يناضلان للقضية نفسها، ويطالبان بمحاربة الفساد وبناء دولة القانون وبالنهوض بالوضع الاقتصادي، لكنّ وجهات النظر متنوعة والآراء متشعبة حول سبل الوصول إلى تحقيق الأهداف، قائلة:” لذا يجب على الجميع الحوار للتوصّل إلى حلّ مشترك، فالانهيار والفوضى ممنوعان”. واكدت عون ان الشعب اللبناني فقد ثقته بالحكومة “ولو أن بعض المسؤولين الأوادم ظلموا في هذا المجال، لكن الوطن يستحق أن يكون هو الأولوية، ومع طرح الثقة بالحكومة السابقة، لم يعد ممكناً تطبيق الإصلاحات”. واشارت الى أن “من الممكن أن تكون إطلالات الوزير جبران باسيل من القصر الجمهوري قد استفزت الناس ومسّت بموقع الرئاسة” مضيفة:”كنت أتمنى على الوزير باسيل ألا يساهم في المساس بهذا الموقع”.