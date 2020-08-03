كلية العلوم الفرع الثالث علقت امتحانات 4 و5 آب الى 11 منه

أوجز مدير كلية العلوم في الجامعة اللبنانية – الفرع الثالث في المون ميشال الكورة الدكتور محمد فاضل طبشة، في لقاء مع مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” مجريات الأمورالتي بدأت منذ يوم الإثنين 22 حزيران، تاريخ البدء بالتدريس الحضوري في كلية العلوم الفرع الثالث.

وقال:” قبيل البدء بالتدريس الحضوري قامت إدارة الكلية بعملية تعقيم شاملة للمبنى، وتم إصدار إعلان مفصل للطلاب يعتبر بمثابة خارطة طريق توضح إجراءات الحماية منذ خروج الطالب من منزلة وحتى العودة إليه”.

وأشار طبشة الى انه تم أيضا إعادة تقسيم مجموعات المختبرات إلى أعداد صغيرة لا تتعدى ال12 طالبا، وذلك حفاظا على عملية التباعد. وفي المقررات النظرية المتعسرة تم توزيع الطلاب على قاعات التدريس بطريقة مدروسة جدا تراعي كافة الإجراءات الوقائية الصارمة.

كما بدأ التدريس الحضوري يوم الإثنين في 22 حزيران، وقد أعتمدت أربع مداخل للطلاب، وكانت تأخذ حرارة الطلاب، ويتم تعقيم اليدين على المداخل، وتم التدقيق بوضع الكمامات والإلتزام بها خلال الدوام، وطلبنا من الطلاب المخالطين والذين ظهرت عندهم أي عوارض عدم الحضور بتاتا الى الكلية تحت طائلة أخذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

واكد انه بين حصص التدريس في المختبرات كانت تحصل عمليات التعقيم بشكل دوري، ومن ثم في آخر الدوام كنا نعقم جميع القاعات والمختبرات التي إستعملت.

واوضح ان التدريس توقف في 11 تموز، وبدأت إمتحانات الفصل الثاني يوم الأربعاء الواقع فيه 22 تموز 2020 تم خلالها التشدد في الإجراءات الوقائية الصارمة من قبل الجميع، وسارت الأمور على ما يرام، وتم منع العديد من الطلاب والموظفين المخالطين والذين ظهرت سابقا لديهم عوارض من المشاركة بالإمتحانات حفاظا على سلامة الجميع”.

وأشار الدكتور طبشة انه يوم الخميس في 30 تموز عشية عيد الأضحى المبارك، وردنا خبر عن إصابة شخص من خارج كلية العلوم وهو إبن لأحد الموظفين العاملين في كليتنا، فسارعت إدارة الكلية فور علمها بالخبر إلى الإتصال بالعائلة للإطمئنان، والتأكد من صحة الخبر، وطلبنا من الموظف المذكور ومن إبنه الآخر الذي يعمل أيضا في الكلية المبادرة الفورية لإجراء فحص PCR. وتم إجراء الفحوصات صباح اليوم التالي الساعة الثامنة والنصف صباحا، وصدرت النتائج مساء، وجاءت إيجابية.كما بادرت الإدارة فورا الى الطلب من العاملين معهما والمخالطين من أساتذة وموظفين إلبدء بإجراءات الحجر وإجراء فحوصات PCR. النتائج بدأت بالظهور وجاءت حتى الآن جميعها سلبية والحمد لله، وتستكمل عملية إجراء الفحوصات غدا.

وشدد الدكتور طبشة إن إدارة كلية العلوم حريصة كل الحرص على صحة الطلاب والموظفين والكادر التعليمي وهي ماضية بمتابعة وأخذ كافة الإجراءات الصحية التي تؤمن السلامة للجميع”.

وفي هذا الصدد، أعلنت إدارة كلية العلوم الفرع الثالث عن تعليق إمتحانات نهاري الثلاثاء والأربعاء في 4 و5 آب 2020 على أن تستأنف يوم الثلاثاء في 11 آب حسب برنامج يتم الإعلان عنه لاحقا.