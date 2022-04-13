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كلّاس متوجّهًا الى الشباب: انتخبوا من يستحق تمثيلكم ويحمل همومكم

13 - أبريل - 2022
جورج كلاس

جورج كلاس

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دعا وزير الشباب والرياضة “جورج كلاس” الشابات والشباب الى الانخراط في عملية الانتخاب من خلال التصويت لمن يستحق التمثيل.

وتوجه الوزير الى الشباب من خلال نداء جاء فيه: “في زمن الإنتخابات النيابية وإعادة تكوين المجلس النيابي وفق الأسس الدستورية التي يبنى عليها النظام الديمقراطي التشريعي، ادعوكم الى الإنخراط الفعلي والعقلاني في عملية إنتخاب من يستحق تمثيلكم ويحمل همومكم ويدافع عن حقوقكم، وان يكون ضميركم في المجلس النيابي، تشريعا ورقابة.

واعتبر أنّ الهجرة مقتلة الأوطان، السفر مبادرة ومغامرة ومبادرات نجاح، وقال: “سافروا و لا تهاجروا. انتم للبنان ولبنان لكم. لا تنرعبوا من الارقام ولا تفزعوا من الاحصاءات ولا تخافوا من الدعايات التهجيرية، آمنوا بالوطن. توجهوا الى مراكز الإنتخاب، قوموا بواجبكم الوطني، مارسوا حقوقكم”.

وختم قائلا: “إرفعوا صوتكم وقولوا: نحن هنا، نحن للوطن والوطن لنا! انتخبوا، سافروا، لا تهاجروا”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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