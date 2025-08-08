الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
كمال شحادة: الجيش اللبناني وحده هو الجهة المخولة حماية لبنان

منذ ساعتين
وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن “الجيش اللبناني وحده هو الجهة المخولة حماية لبنان والدفاع عنه”، مشيراً إلى “إجماع اللبنانيين وأكثرية الوزراء على أن السلاح الخارج عن الدولة لا يشكل عنصر قوة، بل أصبح عبئاً على لبنان”.

وأوضح شحادة في حديث الى قناة “المشهد”، أن “في الاجتماعين الأخيرين لمجلس الوزراء، كان من الواضح أن هناك أكثرية ساحقة من الوزراء أجمعت على أن سلاح “حزب الله” لم يردع العدو الإسرائيلي من تدمير لبنان وضربه”.

وأضاف: “هناك شبه إجماع على أن هذا السلاح لم يعد له أي دور إيجابي بعد اليوم، وإذا كان هناك من يعتقد أنه كان له دور إيجابي في السابق، فإن هذه النظرية تغيرت لدى الجميع بعد دخول الحزب في حرب الإسناد، وتغيرت معها المعطيات والرأي العام اللبناني”.

وختم شحادة بالتأكيد أن “اللبنانيين أجمعوا على أن ما يحمي لبنان هو اولاً الجيش اللبناني، وهو الضامن الوحيد لأمن الدولة وسيادتها، وثانياً شبكة العلاقات الديبلوماسية والسياسية والصداقات الخارجية والانتشار اللبناني”.

