كمال شحادة: ‏الخطة تمثل خطوة استراتيجية مهمة!

كتب وزير المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة على حسابه عبر منصة “أكس”: “أقرت الحكومة خطة شاملة قدمها قائد الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الجمهورية اللبنانية وبقواها الذاتية وذلك على مراحل. كما ستتابع الحكومة تنفيذ الخطة عبر تقارير شهرية. ‏الخطة جيدة وتمثل خطوة استراتيجية مهمة لم تحصل في لبنان في العقود الماضية. نثمّنها عاليًا على طريق بناء جمهورية سيدة وحرة كما نكرر ثقتنا الثابتة بالمؤسسة العسكرية. ولا عودة عن بسط سلطة الدستور والقانون والجمهورية على كامل الأراضي اللبنانية”.

