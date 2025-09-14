كمال شحادة: خط بشير الوطني السيادي الجامع سيتحقق

كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة على حسابه عبر منصة “أكس”: 43 عاماً مرّت على اغتيال بشير، ولا تزال قيمه حيّة في وجداننا.

مشروع لبنان السيد الحرّ الديموقراطي على مساحة الـ١٠٤٥٢ كلم² ما زال مشروع اللبنانيين الأحرار.

خط بشير الوطني السيادي الجامع خطنا وسيتحقق بالجمهورية اللبنانية القويّة السيدة”.

