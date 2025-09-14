الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
كمال شحادة: خط بشير الوطني السيادي الجامع سيتحقق

منذ 24 ثانية
وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة

وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة

كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة على حسابه عبر منصة “أكس”: 43 عاماً مرّت على اغتيال بشير، ولا تزال قيمه حيّة في وجداننا.

مشروع لبنان السيد الحرّ الديموقراطي على مساحة الـ١٠٤٥٢ كلم² ما زال مشروع اللبنانيين الأحرار.

خط بشير الوطني السيادي الجامع خطنا وسيتحقق بالجمهورية اللبنانية القويّة السيدة”.

