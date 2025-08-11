كمال شحادة: 3 مسارات تشكل الحجر الأساس لبناء لبنان الجديد

شارك وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في حفل تسليم الحاكم لجمعية نادي الليونز الدولية في لبنان، الذي أقيم في فندق “الحبتور”.

وجدد “دعم الرئيس عون لثلاثة مسارات أساسية تشكل الحجر الأساس لبناء لبنان الجديد، وهي: تعزيز الأمن الوطني، بناء اقتصاد مستدام ومنتج، وتأسيس الجمهورية الرقمية الذكية”. وأكد أن “كل مبادرة تصب في خدمة الإنسان وبناء لبنان العادل والآمن والمزدهر تحظى برعاية الدولة”.

وقال شحاده في كلمته: “يشرفني أن أقف أمامكم اليوم، ممثلاً السيّد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، لأشارككم هذا الحدث الذي لا يعبّر فقط عن تداول المسؤوليات، بل عن استمرار رسالة العطاء والإنسانية التي تحملها جمعية أندية الليونز الدولية في لبنان والعالم.

إن انتقال الحاكمية من الليون جوزيف أبو خليل إلى الليون ميشال حسون هو أكثر من مجرّد تسليم إداري، بل إنه دليل حيّ على ديناميكية هذه الجمعية، وعلى إيمانها العميق بثقافة الاستمرارية، التحديث، والتجدد في سبيل خدمة الإنسان”.

اضاف: “يُقدّر السيّد الرئيس عالياً الدور الذي تقومون به كجمعيّة ملتزمة، تعمل بصمت وفاعلية لخدمة الإنسان والمجتمع، في زمن تتراجع فيه أحياناً القيم ويعلو فيه صوت الإنقسام والتحدياّت. أنتم تقدّمون نموذجاً مغايراً، فيه الخير يغلب، والعطاء لا يُقابل إلا بالاحترام والتقدير.

لقد أثبتت جمعية الليونز، من خلال أنديتها حول العالم، أن العمل التطوعي ليس شعاراً بل فعل يومي، وأن التضامن لا يعرف حدوداً، وأن خدمة الإنسان التي تشكّل صلب نشاطات الليونز، هي أحد أعمدة المجتمعات المتقدمة. وعندما يقترن هذا العمل بالكفاءة والتنظيم والإلتزام، يصبح قوة تغيير حقيقيةّ. وهذا ما أنتم عليه”.

وتابع: “وفي هذا السياق، لا بد من التوقف عند الإنجازات التي حققها الحاكم السابق الليون جوزيف أبو خليل خلال ولايته، والتي تميّزت بالشفافية الإدارية، والحرص على استدامة المشاريع، وتعزيز روح التعاون بين الأندية.

أما الحاكم الجديد الليون ميشال حسون، فهو يحمل رؤية طموحة لمستقبل الجمعية، تقوم على تعزيز العمل الجماعي، وتفعيل دور الشباب، والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في خدمة الأهداف الإنسانية”.

واردف: “وفي إطار هذه الرؤية الوطنية، يؤكد السيّد الرئيس دعمه الكامل لثلاثة مسارات أساسية تشكل حجر الأساس لبناء لبنان الجديد:

أولاً: تعزيز الأمن الوطني وحماية الحدود وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها من خلال قواها الذاتية فقط

ثانياً: بناء اقتصاد مستدام ومنتج عبر إطلاق مشاريع تنموية ترتكز على الابتكار، الإنتاج، والعدالة الإجتماعية، ودعم القطاعات الحيوية وتحفيز الإستثمارات المحلية والدولية.

ثالثاً: تأسيس الجمهورية الذكية الرقمية، من خلال التحول الرقمي في المؤسسات والإدارات والخدمات العامة لتسهيل حياة المواطن وتعزيز الشفافية، وبناء منظومة رقمية وطنية تواكب تطلعات الشباب وتفتح آفاقاً جديدة للنمو”.

وقال: ” من هنا، يُجدد السيّد رئيس الجمهورية دعمه لكل مبادرة تعزّز التماسك الاجتماعي، وتدعم الإنسان، وتُسهم في بناء لبنان الذي نطمح إليه جميعاً: لبنان الدولة، لبنان العدالة، لبنان الإنسان، ولبنان الرقمي الآمن والمزدهر”.

وختم: “باسم السيّد الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الليون جوزيف أبو خليل على قيادته الحكيمة ومبادراته القيّمة خلال فترة ولايته، وأتمنى التوفيق والنجاح لليون ميشال حسون في مهامه المقبلة، مؤكداً أن الأمانة التي تسلّمها هي أمانة الاستمرار في الخدمة والعمل بضمير ومسؤولية، وبروح التعاون التي تميّز الليون”.