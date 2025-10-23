كمال شحادة: التحوّل الرقمي لم يعد مجرّد توجّه عالمي

نظّم “ملتقى بيروت” ندوة عن “التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي للاقتصاد والإدارة في لبنان”، تحدّث فيها وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في حضور القاضي الشيخ خلدون عريمط ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، النائب فيصل الصايغ، رئيسة موسّسة مخزومي مي مخزومي ممثلة النائب فؤاد مخزومي، الوزير السابق العميد حسن السبع، رئيس المركز الإسلامي علي نور عساف، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، رئيس المركز الثقافي الإسلامي السفير هشام دمشقية، القاضي ميسم النويري، الدكتور أحمد دباغ والمحامي عمر زين، وفاعليات فكرية واجتماعية.

وتحدّث شحادة وقال: “أودّ أن أركّز في كلمتي على التحوّل الرقمي الذي يساعد على إعادة دوران العجلة الاقتصادية واسترجاع الكفاءات اللبنانية من الخارج”.

واشار الى أن “التحوّل الرقمي لم يعد مجرّد توجّه عالمي، بل ضرورة لبنانية ملحّة. لا يمكن بناء اقتصاد حديث على مؤسّسات قديمة. الرقمنة تعني الشفافية، الكفاءة، ومحاربة الهدر والفساد. ونحن في الدولة نعمل على ترسيخ هذا التحوّل في كل مفاصل الإدارة العامة، من الخدمات إلى السياسات، كما أنّ إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى إدارات الدولة سبيل لتسهيل المعاملات وتأمين المعاملات للمواطنين بشكل يليق بهم ومكافحة الفساد”.

أضاف: “نؤمن أنّ التكنولوجيا هي المفتاح الأساسي لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات النوعية، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب اللبناني في الداخل، وليس فقط في الخارج”.

تابع: “لا يمكننا الحديث عن مستقبل لبنان من دون التطرّق إلى استرجاع العقول اللبنانية التي هجرت البلد في السنوات الأخيرة، ورأينا براعتها في العديد من الدول، نحن نعمل على خلق بيئة تكنولوجية محفّزة، وفرص واقعية، تعيد ربط هذه الكفاءات بوطنها، ليس فقط عاطفياً، بل عملياً وفعلياً”.

ختم: “هذا التحوّل لن يتحقّق إلا عبر شراكة واضحة بين القطاعين العام والخاص، وبين لبنان والمجتمع الدولي. ندعو الجميع إلى أن يكونوا جزءاً من هذه الرحلة، لأنّ بناء لبنان الجديد مسؤولية جماعية”.