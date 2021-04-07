كميات كبيرة من المواد الغذائية المخزنة المدعومة في قبضة الأمن

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 7 / 4 / 2021 دهمت دورية من مديرية المخابرات عدداً من المخازن والسوبرماركت في ثلاثة أماكن مختلفة في منطقة مجدل عنجر، عائدة للبنانيين وسوريين.

وقد ضبطت كميات كبيرة من المواد الغذائية من الأصناف الخاضعة لقرار الدعم، حيث كانت تتم إزالة عبارة (صنف مدعوم) الموجودة على السلع تحضيراً لتهريبها إلى الأراضي السورية، كما تم ضبط كمية من السلع الغذائية غير الخاضعة لقرار الدعم إضافة إلى كميّة من الأدوية، ومادتي البنزين والمازوت وقوارير الغاز التي تمّ تخزينها خلافاً للقوانين.

سلُمت المضبوطات الى المراجع المختصة”.