كميل شمعون من الديمان: هناك استحقاقات كثيرة لا يمكن المماطلة بها

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان رئيس حزب “الوطنيين الاحرار” النائب كميل شمعون، وعرض معه الأوضاع العامة، لا سيما موضوع رئاسة الجمهورية.

وبعد اللقاء، قال شمعون: “لقد قمنا بهذه الزيارة أولا للتهنئة بعيد انتقال السيدة العذراء، وثانيا للمناقشة بالاستحقاق الرئاسي، لأننا سنصل الى جلسة برلمانية في مطلع ايلول المقبل لنرى كيف يمكن ان نجمع الآراء والمواقف للوصول الى انتخاب رئيس ينقذ هذا البلد، ونبدأ بالبناء من جديد وكل التسميات والتعيينات المطلوبة من حاكم مصرف لبنان، وصولا الى قائد الجيش، وهناك استحقاقات كثيرة لا يمكن المماطلة بها”.

اضاف: “كانت زيارة ودية، وتناول البحث كل هذه المواضيع ونتطلع الى ان يكون هناك لحمة بين المسيحيين اولا لنتمكن من انتخاب رئيس يمثلنا، وان يكون سياديا واصلاحيا، ويسعى الى تطبيق اتفاق الطائف واللامركزية الادارية الموسعة والمالية التي هي حاجة ماسة لكل لبنان”.

ثم استقبل البطريرك الراعي سفير لبنان في سلطنة عمان وعرض معه أوضاع الجالية اللبنانية في السلطنة.

كما استقبل السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا.