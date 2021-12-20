كمين لشعبة المعلومات يوقع بمروّج دولارات مزورة.. وهذا ما ضبط معه

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات عن قيام مجهولين بترويج عملة أميركية مزيفة، موهمين ضحاياهم بأنها دولارات ليبية والتي لا وجود لها عمليا، بل هي دولارات مزيفة في السوق اللبنانية.

على الاثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطين بهذه العمليات وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هوية أحد المشتبه بهم، ويدعى م.ع. (مواليد عام 1988، سوري الجنسية).

وبتاريخ 11-12-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ مكمن محكم في بلدة وادي خالد، أدى إلى توقيفه، أثناء مغادرته الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية متوجها الى سوريا. وبتفتيشه، ضبط بحوزته مبلغ /25/ ألف دولار أميركي، تبين أنها مزيفة.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج عملة مزيفة في السوق اللبنانية وانه استحصل عليها من البقاع بهدف ترويجها. وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.