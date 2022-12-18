كمين محكم لشعبة المعلومات على أوتوستراد صيدا... ماذا حصل؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البيان التالي: ‏

في إطار المتابعة والجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السّرقة، توافرت معلومات ‏حول قيام شخصَين مجهولَين بتنفيذ عمليات سرقة أجهزة خلويّة من محلّات تجارية ومقاهي ضمن مدينة صيدا وجوارها‎.‎

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلَين وتوقيفهما، وبنتيجة ‏الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت إلى تحديد هويَتَيهما، وهما‎:‎

ع. ح. (من مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني)‏

م. م. (من مواليد عام ۲۰۰۰، فلسطيني/ سوري)‏

بتاريخ 12-12-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة “أوتوستراد صيدا – صور”، حيث ‏تمكّنت من توقيفهما، وضبطت بحوزتهما /7/ أجهزة خلويّة مسروقة وسكّينَين، ودواء مخدّر وكميّة من مادّة الهيرويين‎.‎

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عمليات سرقة الأجهزة الخلوية من داخل مقاهي ومحلات تجارية ضمن ‏مدينة صيدا ومناطق مجاورة، وأنّ الهواتف المضبوطة بحوزتهما، سرقاها من داخل أحد المقاهي. كما اعترفا بتعاطي المخدّرات‎.‎

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص‎.‎