كمين محكم للمعلومات.. عملة مزورة مصدرها “بريتال” وتروّج في طرابلس

أعلنت قوى الأمن الداخلي أنه “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لملاحقة عصابات ترويج العملة المزيّفة وتوقيف أفرادها على جميع الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات مؤكدة عن قيام مجهولَين بترويج العملة اللبنانية المزيفة في مدينة طرابلس.

وعلى الأثر، باشرت دوريات شعبة المعلومات استقصاءاتها وتحرياتها، وبنتيجة المتابعة الحثيثة توصلت الى تحديد هويتهما، وهما:

ع. ح. (مواليد عام 1993، لبناني)

س. ح. (مواليد عام 1996، لبناني)

وبتاريخ 27-10-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة المهجر الصحي / طرابلس على متن سيارة نوع “كيا” لون أسود، وبتفتيشهما والسيارة ضبطت مبلغ /4,690,000/ ل.ل. مزيفة ومبلغ صحيح وقدره /1,350,000/ ل.ل.

وبالتحقيق معهما، اعترفا أنهما استحصلا على العملة المزيّفة من أحد الاشخاص في بلدة بريتال البقاعية، وانهما يقومان بترويج الأموال المزيّفة داخل الاسواق الشعبية في منطقة طرابلس.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.”