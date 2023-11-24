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كمين محكم يوقع بسارقين في عاليه

منذ 43 دقيقة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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ادّعى أحد الكهنة أنّ مجهولين أقدموا على محاولة سرقة 10 أغنام من داخل مزرعة دير مار مارون الكائن في بلدة مجدل المعوش، وقاموا بوضعها على متن آليّة فان نوع ميتسوبيشي لون أبيض. ولدى مشاهدتهم من عناصر البلدية، تركوا “الفان” ولاذوا بالفرار على متن سيارة هيونداي مجهولة المواصفات، وذلك بتاريخ 13/11/2023.

على الفور، كُلّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّات الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة تبيّن للشّعبة أنّ “الفان” قد سُرق من جبيل بتاريخ 01/11/2023.

ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات تبيّن للشّعبة أن سارقَي “الفان” هما اللذان حاولا سرقة الأغنام، ويُدعيان:

ز. ل. (مواليد عام 1982، لبناني) ر. ع. (مواليد عام 1982، لبناني) وإنّهما من أصحاب السّوابق في جرم السّرقة.

بتاريخ 14/11/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما بكمين محكم في مدينة عاليه. وبتفتيشهما، ضُبِطَ بحوزة الأوّل مسدسٌ حربي مع ممشط بداخله سبع طلقات صالحة للاستعمال.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة إقدامهما على سرقة “الفان” من جبيل واستخدامه لمحاولة سرقة الأغنام في مجدل معوش. كما اعترفا بقيامهما بتواريخ سابقة بسرقة دراجة آليّة من سوق الغرب، وبيعها في البقاع، وتقاسم ثمنها بينهما، بالإضافة إلى دخولهما إلى منزلين في منطقة حمانا بواسطة الكسر والخلع، إلا أنّهما لم يتمكنا من سرقة أي شي من داخلهما.

أجري المقتضى القانوني في حقّهما وأودعا والمضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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