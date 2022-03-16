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بعد زيادة الرسوم.. كم ادخلت الترشيحات اموالاً الى الخزينة؟

16 - مارس - 2022
آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 4:58 مساءً
الانتخابات لبنان

الانتخابات لبنان

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على بُعد ايام قليلة من الانتخابات النيابية في ظل التحضيرات والترشيحات، وبدء طرح المشاريع الانتخابية، يأتي هذا مع إقفال باب الترشح للإنتخابات النيابية مساء يوم 15-16 آذار الحالي، بحيث بلغ عدد المرشحين 1,043 مرشحاً من بينهم 155 إمرأة مقارنة بـ 976 مرشحاً من بينهم 111 إمرأة في انتخابات العام 2018.
وهذا الإرتفاع في أعداد المرشحين بالإضافة إلى زيادة رسم الترشح أدخل المزيد من الأموال إلى خزينة الدولة وفقاً لما هو مبيّن في الجدول الاتي، علماً أنّ هذا الرسم المدفوع لا يسترد سواء عاد المرشح عن ترشحه أو فاز أو حاز على 20% من أصوات المقترعين بخلاف العام 2009 حيث بلغ رسم الترشح مليونين ليرة لا يسترده المرشح و6 ملايين ليرة ضمان الترشح يسترده المرشح في حال فاز أو نالـ 20% من المقترعين، ويسترد نصفه في حال رجع عن ترشحه قبل 45 يوماً من موعد الاقتراع.
يبيّن الجدول عدد المرشحين للإنتخابات النيابية في الأعوام 2009-2018-2022 ودخل الدولة من رسم الترشح.

عدد المرشحين للإنتخابات النيابية في الأعوام 2009-2018-2022 ودخل الدولة من رسم الترشح

عدد المرشحين للإنتخابات النيابية في الأعوام 2009-2018-2022 ودخل الدولة من رسم الترشح

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