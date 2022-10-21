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كم ارتفعت أسعار الاستهلاك خلال شهر أيلول؟

منذ 11 دقيقة
السوبرماركات

مواد غذائية

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول 2022، سجل ارتفاعا وقدره 8,40 % بالنسبة لشهر آب 20212 كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 7,21 %

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 8,02 %

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 9,17 %

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 8,77 %

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9,02 %

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 10,20 %

وأشارت ادارة الاحصاء الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول سجل ارتفاعا وقدره 162,47 % بالنسبة لشهر أيلول 2021.

وأعلنت انه يمكن مراجعة الارقام القياسية السابقة على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.xn--2ug

ودعت ادارة الاحصاء المستخدمين الى توخي الدقة العلمية في مقاربة او احتساب اي ارقام صادرة عنها، واحترام المنهجيات العلمية السليمة لدى استخراج اي نتائج مبنية على البيانات التي توفرها، والعودة الى الادارة قبل نشرها او التداول بها منعا لأي التباس.

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