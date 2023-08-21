الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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كم ارتفعت أسعار الاستهلاك خلال شهر تموز؟

منذ 11 دقيقة
سوبرماركت

سوبرماركت

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أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2023، سجل ارتفاعا وقدره 6,8% بالنسبة لشهر حزيران 2023. وساهم في هذه الزيادة ارتفاع مؤشر “الخدمات الطبية والاستشفائية”، علماً ان أسعار هذا البند تجمع سنويا، ومع العلم أن التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في تموز 2023 بلغ 251,5% بالنسبة لشهر تموز من العام 2022.

كما سجل التغير الشهري لمؤشر الأسعار لشهر حزيران على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 6,4%
– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 7,5%
– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 6,8%
– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7,1%
– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 6,4%
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 1,5%

ولمزيد من التفاصيل، دعت الادارة الى الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي:
www.cas.gov.lb.

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