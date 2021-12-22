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كم بلغت حصيلة العمليات الأمنية لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص؟

22 - ديسمبر - 2021
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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صـدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخـلي ــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، كلّفت شعبة المعلومات بمكافحة عمليّات الهجرة غير الشرعيّة ودخول البلاد خلسة، حيث كثّفت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الاستعلاميّة في المناطق التيّ تنشط فيها عمليّات تهريب الأشخاص عبر المعابر غير الشرعيّة، بخاصّة في منطقتي وادي خالد، والقبيّات.

على إثر ذلك، وفي خلال الفترة الممتدّة بين 8-12-2021، و 16-12-2021، وبنتيجة المتابعة وعمليّات الرصد والمراقبة، تمكّنت الشعبة من توقيف /154/ شخصًا من الجنسيّات اللبنانيّة والسوريّة والغانيّة، على الشكل التالي:

/150/ موقوفًا من الجنسيّة السوريّة، بجرم دخول البلاد خلسة.
موقوف واحد من الجنسيّة الغانيّة، بجرم دخول البلاد خلسة.
/3/ موقوفين لبنانييّن بجرم تهريب أشخاص وحيازة أسلحة حربيّة من دون ترخيص.

أودع كلّ منهم القطعة المعنيّة، لإجراء ما يلزم بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

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