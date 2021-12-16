كم بلغت كلفة خسائر إضراب موظفي “ألفا” وتاتش”؟

قدّرت مصادر معنية بقطاع الخليوي الكلفة المباشرة وغير المباشرة للإضراب الذي ينفذه موظفو “تاتش” و”ألفا” احتجاجاً على عدم التجاوب مع مطالبهم، حتى الآن بـ30 مليار ليرة، إلى جانب الخسائر الناتجة من تأخير قبض فواتير الخطوط الخليوية الثابتة، وهو ما سيؤثّر تالياً في وضع الخزينة العامة نتيجة تراجع الواردات المحققة من قطاع الخليوي.

كما أدّى الإضراب إلى تردٍّ في خدمتي التخابر الصوتي والإنترنت والناتج عن وقف الصيانة وعدم إصلاح الأعطال المستجدّة، وهو ما يلمسه المشتركون تباعاً في بيروت ومختلف المناطق.

يذكر أن وزير الاتصالات جوني القرم أكد في تصريح سابق له، أن العمل جار على معالجة أسباب أضراب موظفي ألفا وتاتش، ومن المفترض أن ينضج الحل في هذا الاسبوع.