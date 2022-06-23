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كم بلغ حجم التداول اليوم على منصة صيرفة ؟

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 23 - يونيو - 2022 6:23 مساءً
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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اعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 20 مليون دولار أميركي بمعدل 24900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

هذا وتزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، لا يزال دولار السوق السوداء مستقراً نسبياً.

إذ تراوح الدولار حتى هذه اللحظة من يوم الخميس ما بين الـ29350 ليرة لبنانية للشراء و29400 ليرة لبنانية للبيع.

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