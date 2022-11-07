كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة؟

اعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم، بلغ 25 مليون دولار أميركي بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

هذا ويستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

بحيث بلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الإثنين 7\11\2022 37800 ليرة لبنانية للشراء و37700 ليرة لبنانية للبيع.

وبالمقابل كان قد أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في وقت سابق بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي ‏‏‏بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة (‏SAYRAFA) ‎ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون ‏‏‏شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.‏