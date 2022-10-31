كم بلغ حجم التداول على منصة "صيرفة" ؟

صدر عن مصرف لبنان، ما يلي:

بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /22,000,000/$ اثنان وعشرون مليون دولار أميركي بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

ويستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع، حيث بلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الإثنين 31/10/2022 36350 ليرة مبيع و 36250 ليرة شراء.

وكان قدر صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان انه ” بناءً على المادتين ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرًا ابتداء من يوم الثلاثاء القادم علماً انه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة SAYRAFA من حينه وإلى إشعار آخر.

كما نص عليه التعميم ١٦١ يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار الاميركي ومن ناحية اخرى تستمر سحوبات الـ ٤٠٠$ لأصحاب الحسابات المصرفية كما انه يستمر العمل بالتعميم ١٥١ والتعميم ١٥٨ وأيضا ً يتم الدفع بالدولار الأميركي”.