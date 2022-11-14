كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة ؟

أعلن مصرف لبنان في بيان، أن “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 28 مليون دولار أميركي بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

هذا ويستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع، حيث بلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الإثنين 14/11/2022 39750 ليرة مبيع و39700 ليرة شراء.