كم بلغ حجم التداول على منصة “sayrafa”؟

“بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /61,000,000/$ واحد وستون مليون دولار أميركي بمعدل 22150 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، بحسب بيان صدر عن مصرف لبنان.

كذلك، على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

وكان دخل القطاع المصرفي في مواجهة مفتوحة الجبهات مع المودعين، وكذلك مع القضاء، معلناً الإضراب العام الاثنين الماضي.

وارتفعت خلال الأيام الماضية وتيرة القرارات القضائية التي تطاول كبار البنوك والمصرفيين ووصلت إلى حد التنفيذ الجبري لدفع الودائع للناس، وتجميد الأصول، ومنع السفر.