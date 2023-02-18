كم بلغ دولار السوق السوداء؟

يستمر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع، متخطياً الـ 80 ألف ليرة.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم السبت 80500 ليرة مبيع و80000 ليرة شراء.

هذا وصعّد المودعون في بيروت اليوم بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وإضراب جمعية المصارف، للمطالبة بأموالهم المحجوزة منذ أربع سنوات.

إذ تم إشعال النيران في فرنسبنك وبنك عودة في منطقة “بدارو”، فيما تم خلع باب مصرف “الاعتماد اللبناني”، وكانت هناك محاولة لإشعال النيران لكن تم منع المودعين من ذلك من قبل سكان المبنى، وكانت الوجهة الرابعة للمودعين بنك بيبلوس، حيث تم تكسير المبنى بالحجارة، وكتب على باب المصرف “صرخة جمعية المودعين”.

أما الوجهة الخامسة فكانت بإتجاه بنك “BBAC” حيث نجح المواطنون باقتحام البنك ورمي الأوراق من داخل المصرف، وكان فوج الإطفاء قد وصل إلى المصرف المذكور لاطفاء الحريق، كما كان هناك تواجد للجيش اللبناني وقوى مكافحة الشغب.