كم بلغ دولار السوق السوداء؟

يواصل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ارتفاعه متخطّياً الـ33 ألف ليرة.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم السبت 20/8/2022 33600 ليرة مبيع و33500 ليرة شراء.

يذكر أنه وفي ظاهرة خطيرة حصلت الخميس 11/8/2022، اعترض بسّام الشيخ حسين، على تسويفات ومماطلة مصرف “فديرال ‏بنك” الذي رفض الإفراج عن 5500 دولار من وديعته البالغة 210 آلاف دولار، بهدف دفع كلفة علاج والده. علماً أن الشاب كان قد ‏توجّه مراراً إلى المصرف، ولم يحصل سوى على 1000 دولار. “وبعد تفاقم الحالة الصحية للوالد، اضطر بسّام إلى اللجوء للعنف ‏لتحصيل حقوقه”، وفق ما تؤكّده مصادر من عائلته. فتوجّه بسّام، صباح الخميس 11 آب، إلى فرع المصرف في منطقة الحمرا، ‏واحتجز الموظّفين، مطالباً بكامل الوديعة.‏

في المقابل، كانت أعلنت المصارف العاملة في ‏لبنان الاضراب ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في ٨ آب ٢٠٢٢، على أن تقرّر الجمعية ‏العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في ‏العاشر من آب الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن.‏

وعقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً بتاريخ 4 آب 2022، تداول فيه في موضوع الدعاوى الكيدية التي تتعرّض لها ‏‏المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية ‏‏على أحد.