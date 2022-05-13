كم بلغ دولار السوق السوداء؟

بلغ دولار السوق السوداء صباح اليوم الجمعة 26095 ليرة لبنانية للشراء و27000 ليرة لبنانية للبيع.

أعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن البنك الدولي وافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار لتمويل واردات البلاد من القمح والحفاظ على استقرار أسعار الخبز لمدة تسعة أشهر.

وأضاف سلام أن المشروع، الذي يطلق عليه اسم الاستجابة الطارئة لتوريدات القمح للبنان، ما زال يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء والبرلمان.

وقال متحدث باسم البنك الدولي إن القرض يهدف إلى “تمويل واردات القمح الفورية لتجنب أي تعطل في الإمداد على المدى القصير والمساعدة في تأمين خبز بأسعار في المتناول للفقراء والأسر المحتاجة بما يشمل… اللاجئين الموجودين في لبنان”.

وكان اعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 30 مليون و500 ألف دولار أميركي بمعدل 22700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.