السبت 15 رمضان 1443 ﻫ - 16 أبريل 2022 |
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كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟

منذ 26 دقيقة
الدولار

الدولار

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استقرّ دولار السوق السوداء في التعاملات الصباحية اليوم، مسجلاً المستوى الذي وصل إليه أمس عند 24 ألفاً و900 ليرة لبنانية بيعاً للصراف، و25 ألف ليرة شراء للدولار الواحد.

وأعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 33 مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي بمعدل 22200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وذكّر في بيان، بأنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.

وبدأ الإعلان عن توقيع الاتفاق الأوّلي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بتوليد انعكاسات إيجابية على الأسواق النقدية والمالية المحلية، وسط انتعاش الآمال بالتزام الحكومة ومجلس النواب بالاستجابة السريعة لإقرار حزمة القوانين الإصلاحية في المجالين المالي والمصرفي والخطوات الإجرائية التكميلية للانتقال إلى مرحلة إبرام اتفاقية برنامج تمويلي على مدار 4 سنوات وبقيمة 3 مليارات دولار.

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