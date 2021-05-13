كم بلغ دولار السوق السوداء صباح العيد؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس ما بين 12700 و12800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الأربعاء ما بين 12650 و12725 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية.