كم بلغ دولار السوق السوداء صباح اليوم؟

سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الخميس 27100 ليرة لبنانية للشراء و27050 ليرة لبنانية للبيع.

وكان بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” أمس /27,000,000/$ سبعة وعشرون مليون دولار أميركي بمعدل22700 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

كما أعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن البنك الدولي وافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار لتمويل واردات البلاد من القمح والحفاظ على استقرار أسعار الخبز لمدة تسعة أشهر.

وأضاف سلام أن المشروع، الذي يطلق عليه اسم الاستجابة الطارئة لتوريدات القمح للبنان، ما زال يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء والبرلمان.

وقال متحدث باسم البنك الدولي إن القرض يهدف إلى “تمويل واردات القمح الفورية لتجنب أي تعطل في الإمداد على المدى القصير والمساعدة في تأمين خبز بأسعار في المتناول للفقراء والأسر المحتاجة بما يشمل… اللاجئين الموجودين في لبنان”.