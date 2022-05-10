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كم بلغ دولار السوق السوداء مساء اليوم؟

منذ 12 دقيقة
الدولار

الدولار

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الثلاثاء, ما بين 27050 و27100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 27000 و27050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

واعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 57 مليون دولار أميركي بمعدل 22600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

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