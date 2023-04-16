كم بلغ "دولار" نهاية الأسبوع؟

سجل سعر الصرف صباح اليوم الأحد ما بين 97100 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

في هذا المجال، يلفت الخبير الاقتصاديّ أنطوان فرح في حديث لـ “المركزية” إلى أنّ أحد الأسباب الرئيسية والمباشرة التي تساهم باستمرار خفض الدولار حتى لو ببطء يمكن ملاحظته من خلال مراقبة منصة “صيرفة” التي يضخ عبرها المصرف المركزي الدولار في السوق. فارتفاع الأرقام في الأيام الأخيرة، والتي قاربت الـ 90 مليون دولار يوميًا، فيما كانت حركتها خجولة بداية وتتراوح بين الـ 30 الى 35 مليون دولار يوميًا، تُشير إلى أنّ هناك ضخًّا إضافيًا للعملة الخضراء في السوق.