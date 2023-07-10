الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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كم بلغ سعر "الدولار" مساء اليوم؟

منذ 30 دقيقة
الليرة اللبنانية والدولار الأميركي

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الإثنين، ما بين 91400 و91600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح صباحًا ما بين 91300 و91500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، أعرب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عن ارتياحه “لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الذي من شأنه تدعيم القدرة الشرائية للبنانيين واستقرار الأسواق”، آملاً في بيان “استمرار المسار الانخفاضي للدولار في ظل تدفّق المغتربين والسياح إلى لبنان خلال موسم الصيف، حيث من المتوقّع أن يتمّ ضخ حوالى 3 مليارات دولار على الأقل في الأسواق اللبنانية”.

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