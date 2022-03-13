كم بلغ سعر صرف دولار السوق السوداء عصرا؟

يتم التداول في السوق الموازية عصر اليوم الاحد، بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 22450 و22500 ليرة ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

وكان افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح الأحد، مسجلا تسعيرة تتراوح ما بين 22470 و22520 ليرة ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

وشهدت أسعار الدولار ارتفاعاً غير مسبوق في السوق السوداء خلال شهر يناير 2022 الماضي، إذ وصل سعر الشراء إلى 30 ألف ليرة لكل دولار، في حين وصل سعر البيع إلى 30 ألفاً و100 ليرة لكل دولار، ليكسر الدولار حاجز الـ30 ألف ليرة أول مرة في تاريخ البلاد.