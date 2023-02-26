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كم بلغ سعر صرف "الدولار" اليوم الأحد؟

منذ 7 دقائق
الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

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بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد، بين 81300 ليرة لبنانية للشراء و81700 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان البروفيسور جاسم عجاقة، قد وضع في حديث له، فرضيّتين لأسباب الارتفاع الجنونيّ للدّولار، “الأولى، تهريب الدّولارات من لبنان بشكل كبير، بالتّزامن مع إضراب المصارف، ما يؤدّي إلى نقص الدّولارات في السّوق، والثانية، وجود أجندات سياسيّة معيّنة ليتحرّك الشّارع بهدف تغيير موزاين القوى على الأرض بين القوى السّياسيّة”.

وأبدى عجاقة خشيته من أن يكون هناك تلاعب بسعر الصّرف لأهداف سياسيّة معيّنة، مضيفًا: “في هذه الحالة، نحن بحاجة إلى تدخّل سياسيّ للَجم ما يحصل”، سائلاً: “إذا أُوقف الصّرافون غير الشرعيّين في الأسابيع الماضية، من أين تأتي أرقام التّطبيقات”؟

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