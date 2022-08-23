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كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟

منذ ساعتين
الدولار و الليرة اللبنانية

الدولار و الليرة اللبنانية

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لا يزال دولار السوق السوداء يتلاعب يومياً بمصير حياة اللبنانيين ويتحكّم بها، إذ يرتفع وينخفض بشكل جنوني من دون لا حسيب ولا رقيب.

وفي هذا المجال، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء 23/8/2022 ما بين 34600 و34700 للدولار الواحد.

قالت مصادر مصرفية في تصريحات صحفية، إنه “ليس معروفاً ما إذا كان مصرف لبنان سيلجأ إلى إصدار تعميم جديد من شأنه أن يلجم تصاعد سعر العملة الخضراء”، مضيفة: “مع ذلك، فإن أمر إصدار تعميم في أي لحظة مرجحٌ بنسبة كبيرة وقد حصل في فترة سابقة”.

وفي حال قرر مصرف لبنان التدخل في الوقت الراهن، فإن ذلك ستكون عبر منصة “صيرفة” والمصارف من أجل ضخ الدولار في السوق، وأضاف: “قبل أشهر، تمكّن المصرف من معالجة تصاعد سعر الدولار عبر إضفاء تعديلات على القرارات المرتبطة بسعر صيرفة، لكن هذا الأمر الآن مرهونٌ بقدرة المصرف على زيادة التداول عبر تلك المنصة”.

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