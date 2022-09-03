كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟

يواصل دولار السوق السوداء الارتفاع والانخفاض بلا أسباب معلومة، إذ سجل الدولار أمس ارتفاعاً جنونياً غيز مسبوق ما أدى إلى إقفال عدد كبير من المحطات وبلبلة في سوق الصرافين.

وسجل دولار السوق السوداء السبت 3/9/2022 34500 ليرة لبنانية للشراء و34400 ليرة لبنانية للبيع.

وتوقف عدد من الصرافين عن بيع الدولار، لأنّ الأسعار لديهم كانت عند مستوى 34 ألفاً و200 ليرة وفق ما قال مصدر صحفي ولاحقاً عدّل الصرافون سعر الدولار لديهم ليبلغ 34 ألفاً و500 ليرة لبنانية بيعاً للصراف، و34 ألفاً و800 ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد.

تباينت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء اليوم، فبعض المنصات أظهرت سعر 34 ألفاً و350 ليرة لبنانية، في حين ظهرت على منصات أخرى أسعار أعلى مثل 35 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، وأخرى 35 ألفاً و600 ليرة.

هذا الأمر أدّى إلى خلل في السوق، فتوقف عدد من الصرافين عن بيع الدولار، لأنّ الأسعار لديهم كانت عند مستوى 34 ألفاً و200 ليرة وفق ما قال مصدر صحفي ولاحقاً عدّل الصرافون سعر الدولار لديهم ليبلغ 34 ألفاً و500 ليرة لبنانية بيعاً للصراف، و34 ألفاً و800 ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد.